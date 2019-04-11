Полторак: прохождения украинских судов через Керченский пролив будет зависеть от готовности ВМС и международной поддержки

Министр обороны Степан Полторак отмечает, что Украина не откажется от прохождения кораблей через Керченский пролив.

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что вопрос прохождения в будущем украинских кораблей через Керченский пролив будет зависеть от готовности отечественных Военно-морских сил и поддержки международных партнеров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сказал журналистам в кулуарах 12-го Киевского форума по безопасности.

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"Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря, и от нашей территории, но проходить мы будем", - заявил Полторак.

По его словам, украинские суда будут осуществлять прохождение через пролив, когда к этому будут готовы ВМС и международные партнеры Украины.

"И будем осуществлять тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так", - отметил Полторак.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

3 апреля представитель США в Организации Североатлантического договора Кей Бейли Гатчисон заявила, что НАТО намерено обезопасить прохождения украинских судов через Керченский пролив.

4 апреля в Вашингтоне страны Альянса согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе.