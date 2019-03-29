ФСБ проведет новую экспертизу по делу украинских пленных моряков

Российское следствие планирует проверить исправность артустановок захваченных в Азовском море украинских катеров.

Российское следствие планирует проверить исправность артиллерийских установок малых бронированных артиллерийских катеров «Нікополь» и «Бердянськ», захваченных в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

«В четверг и пятницу продолжились следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков. За эти два дня следователи произвели ознакомление адвокатов и военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Опрыско с постановлениями о назначении новой технической экспертизы. В этот раз СУ ФСБ решило проверить работоспособность артиллерийских установок МБАК «Нікополь» и МБАК «Бердянськ», - сказано в сообщении.

По словам Полозова, адвокаты заявили ходатайства о приобщении доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором захваченные моряки признаются военнопленными.

Он также отметил, что в ближайшие две недели с постановлениями о назначении технической экспертизы будут ознакомлены все 24 военнопленных украинских моряка и их адвокаты.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

С 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.