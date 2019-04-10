В Раде в ходе словесной перепалки поставили на голосование предложение "включить мозги" в зале

За него проголосовал 21 депутат.

В ходе словесной перепалки в парламенте первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко поставила на голосование предложение «включить мозги» в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения законопроекта о функционировании украинского языка как государственного возникла словесная перепалка между народным депутатом Украины Ольгой Черваковой (фракция БПП) и председательствующей на заседании парламента Геращенко.

Червакова пыталась выяснить, не предусмотрена ли в законе двойная ответственность телеканалов за нарушение языкового законодательства. Геращенко поставила в подтверждение поправку, которая касалась данного вопроса и не была поддержана. В ответ Червакова заявила, что она не настаивала на том, чтобы ставить в подтверждение поправку, поддержанную профильным комитетом, а лишь уточняла, как в законопроекте выписана эта норма.

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В ответ Геращенко намекнула, что в этой ситуации кто-то из депутатов из «Оппозиционного блока», «чтобы нивелировать закон» может поставить эту поправку в подтверждение и она не будет поддержана. Она сказала: «Я бы хотела, чтобы в этом зале включались мозги у кого-то ещё, кроме председательствующей».

При этом народный депутат Украины из фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич предложил поставить на голосование предложение о включении мозгов в сессионном зале. Геращенко в ответ, говоря одновременно и об очередной поправке, и о предложении Шуфрича поставила этот вопрос на голосование - в итоге «за» проголосовал 21 депутат.

В настоящее время депутатами уже рассмотрено почти 1570 поправок из 2082.

Сегодня во время рассмотрения законопроекта в сессионном зале присутствуют не более ста народных депутатов Украины.