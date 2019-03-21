В Раде озвучили "время Х" для принятия закона об украинском языке
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар считает, что парламент провалит закон о функционировании украинского языка как государственного, если не примет его до второго тура президентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала в комментарии журналистам.
Читайте такжеУ Порошенко не исключают принятия закона о языке уже после президентских выборов
"Мне тоже тревожно за судьбу этого закона. Поскольку я понимаю, что если он не будет принят до второго тура президентских выборов, то после президентских выборов он может быть провален", - сказала депутат.
Она выразила мнение, что очень много мажоритарщиков из восточных округов "очевидно, не заинтересованы в его принятии".
«Эти люди очень часто находятся в рядах фракций, которые декларируют, что они будут поддерживать закон. После президентских выборов это может стать значительно менее актуальным», - заметила Сюмар.
Так, он считает, что "время Х" в вопросе принятия закона должно наступить в пленарный четверг перед вторым туром президентских выборов - 11 апреля.
"Это если будет политическая воля его принимать", - добавила депутат.
Кроме того, Сюмар предположила, что процесс принятия закона будет сложным, ведь все те поправки, которые выносились на голосование «на подтверждение» и не были «подтверждены», перед окончательным голосованием их заново будут выносить на голосование.
"Подтверждение поправок может продолжаться полдня, а может даже и больше", - отметила председатель комитета.
По ее мнению, на сегодня ни один из кандидатов в президенты не хочет терять "голоса восточных избирателей".
"И боится, что закон используют для антиагитации в избирательной кампании", - добавила депутат.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вторую неделю подряд рассматривает поправки к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
В целом в проект закона подано 2082 поправки.