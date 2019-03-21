В Раде озвучили "время Х" для принятия закона об украинском языке

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар прогнозирует, что "время Х" в вопросе принятия закона о функционировании украинского языка как государственного должно наступить в пленарный четверг перед вторым туром президентских выборов - 11 апреля.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар считает, что парламент провалит закон о функционировании украинского языка как государственного, если не примет его до второго тура президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала в комментарии журналистам.

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"Мне тоже тревожно за судьбу этого закона. Поскольку я понимаю, что если он не будет принят до второго тура президентских выборов, то после президентских выборов он может быть провален", - сказала депутат.

Она выразила мнение, что очень много мажоритарщиков из восточных округов "очевидно, не заинтересованы в его принятии".

«Эти люди очень часто находятся в рядах фракций, которые декларируют, что они будут поддерживать закон. После президентских выборов это может стать значительно менее актуальным», - заметила Сюмар.

Так, он считает, что "время Х" в вопросе принятия закона должно наступить в пленарный четверг перед вторым туром президентских выборов - 11 апреля.

"Это если будет политическая воля его принимать", - добавила депутат.

Кроме того, Сюмар предположила, что процесс принятия закона будет сложным, ведь все те поправки, которые выносились на голосование «на подтверждение» и не были «подтверждены», перед окончательным голосованием их заново будут выносить на голосование.

"Подтверждение поправок может продолжаться полдня, а может даже и больше", - отметила председатель комитета.

По ее мнению, на сегодня ни один из кандидатов в президенты не хочет терять "голоса восточных избирателей".

"И боится, что закон используют для антиагитации в избирательной кампании", - добавила депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вторую неделю подряд рассматривает поправки к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В целом в проект закона подано 2082 поправки.