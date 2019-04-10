Второй тур и кадровые перестановки: стало известно о закрытой встрече БПП с Порошенко

На закрытой встрече баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко с нардепами от Блока Петра Порошенко присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщают источники "theБабеля". По их данным, встреча была посвящена второму туру выборов.

Вечером 8 апреля баллотирующийся на второй срок президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с народными депутатами от Блока Петра Порошенко.

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Об этом со ссылкой на источники во фракции сообщает "theБабель". По данным собеседников издания, на встрече, которая была посвящена второму туру президентских выборов, присутствовали около 100 нардепов и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Порошенко утверждал, что на выборах – "победа за нами", что он "поменял коммуникационную стратегию, проработал ошибки, и что в ближайшее время в Раду будет внесен проект закона об импичменте президента".

Глава государства сообщил о планах провести несколько увольнений, рассказывают присутствовавшие на встрече.

"Хотелось бы услышать больше, чем он сказал, а именно - назвал фамилии, но этого сделано не было", - сказал один из нардепов, присутствовавший на встрече.

"theБабель" отмечает, что нардепы предполагают, что уволят первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко..

На встрече также шла речь об увольнении председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева. Источники издания говорят, что Гройсман заверил, что Кабинет Министров проголосует за это.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля вышедший во второй тур президентских выборов Порошенко сообщил, что в случае переизбрания на новый срок планирует провести существенные изменения в своей команде.

По официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля. Перед этим должны состояться дебаты между двумя кандидатами в президенты.