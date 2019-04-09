цей матеріал доступний українською

"Будут провокации": у Зеленского предупредили о подготовке проплаченных акций под их офисом

15:27, 09 апреля 2019
Политика
62 0
Штаб Зеленского знает о подготовке провокаций / фото УНИАН

Об этом сообщается в Telegram-канале штаба Зеленского.

Сообщается, что по высшим учебным заведениям Киева активно набирают студентов для участия в сомнительной акции и предлагают за это деньги.

Читайте также"Сколько можно поливать грязью человека?": мать Зеленского заявила, что Порошенко уничтожает ее сына (видео)

"Мы понимаем, почему соглашаются на такие провокационные действия. К сожалению, ситуация в стране сложилась такая, что студентам надо искать любые возможности, чтобы дополнительно заработать деньги на жизнь",- сказано в сообщении.

Отмечается, что студентам предлагают прийти на акции, которые будут проходить с 16:00 до 20:00. За это они получат оплату в размере 300 гривень, а их действия будут координироваться уже на местах и скорее всего они будут иметь провокационный характер.

"Один из сотрудников нашего контакт-центра получил приглашение на эту акцию в Telegram-канале, так мы узнали все подробности", - сказано в сообщении штаба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента Украины: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #провокации#Владимир Зеленский