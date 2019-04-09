"Будут провокации": у Зеленского предупредили о подготовке проплаченных акций под их офисом

По высшим учебным заведениям Киева активно набирают студентов для участия в сомнительной акции и предлагают за это деньги.

Сегодня под одним из офисов кандидата в президенты Владимира Зеленского планируются провокации.

Об этом сообщается в Telegram-канале штаба Зеленского.

Сообщается, что по высшим учебным заведениям Киева активно набирают студентов для участия в сомнительной акции и предлагают за это деньги.

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"Мы понимаем, почему соглашаются на такие провокационные действия. К сожалению, ситуация в стране сложилась такая, что студентам надо искать любые возможности, чтобы дополнительно заработать деньги на жизнь",- сказано в сообщении.

Отмечается, что студентам предлагают прийти на акции, которые будут проходить с 16:00 до 20:00. За это они получат оплату в размере 300 гривень, а их действия будут координироваться уже на местах и скорее всего они будут иметь провокационный характер.

"Один из сотрудников нашего контакт-центра получил приглашение на эту акцию в Telegram-канале, так мы узнали все подробности", - сказано в сообщении штаба.