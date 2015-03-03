Президент подписал законы об усилении ответственности военнослужащих и мобилизованных

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В частности, говорится в сообщении, "президент подписал несколько законов, которые ужесточают ответственность военнослужащих и мобилизованных".

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Президент подписал закон № 194-VIII "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за отдельные военные преступления", принятый Верховной Радой 12 февраля 2015 года. Этот документ устанавливает более строгую уголовную ответственность военнослужащих за совершение отдельных военных преступлений в условиях особого периода. Согласно закону, усиливается уголовная ответственность за военные правонарушения, в первую очередь те, которые касаются неповиновения (умышленного неисполнения приказа), сопротивления начальнику, угроз или насилия в отношении начальника, самовольного оставления воинской части или места службы, дезертирства, уклонения от военной службы, имущественных отношений, нарушение уставных правил службы, преступной бездеятельности военной власти и незаконного использования символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла и злоупотребление ею.

Законом № 186-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" (принятый Верховной Радой 12 февраля 2015 года) внесены изменения в ряд законов по гражданской защите. В частности, Уголовный кодекс дополнен ст. 336, которая устанавливает уголовную ответственность за "уклонение от прохождения гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации".

Закон № 158-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности военнослужащих, предоставление командирам дополнительных прав и возложения обязанностей в особый период", который был принят Верховной Радой 5 февраля 2015 года, уточняет рамки ответственности, которые касаются военных административных нарушений и не влекут за собой уголовной ответственности; вводит понятия "арест с содержанием на гауптвахте" и определяет границы его применения. Также эти изменения уточняют административную ответственность военнослужащих за правонарушения, касающиеся правил и уставов несения службы, материальной ответственности и т.д.", - сказано в сообщении.