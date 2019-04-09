Эксперт пояснил, почему Европа заинтересована в возвращении России в ПАСЕ

Украине ни в коем случае нельзя выходить из Ассамблеи в знак протеста.

Перспектива возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ) очень вероятна. В недрах парламентской ассамблеи к этому готовились больше года.

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Об этом в своей колонке на Главреде написал Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков. "Выжидали, как сложится ситуация вне стен. И я так понимаю, что именно сейчас сложились все внешние и внутренние обстоятельства. Поэтому будут доводить до завершения - возвращать делегацию из России для участия в работе", - написал он, добавив, что быстро такое решение приниматься не будет, сам процесс займет длительно время.

Эксперт напомнил, что бюджет Совета Европы формируется в основном за счет взносов государств-членов. Но заявление России, о том, что она не будет платить взносы, - это не основной, а скорее дополнительный фактор.

"Дело в том, что со стороны международных организаций, в том числе и ПАСЕ, по отношению к России идет двойственная политика. Под влиянием США сдерживается противостояние и продолжается санкционная политика. А в Европе, напротив, сохраняется предрасположенность к диалогу в самых разнообразных формах - и государственная политика, и политика законодательных структур, и взаимодействие по большому и среднему бизнесу", - отметил Рудяков.

Он подчеркнул, что эта линия присутствует в европейских кругах на всех уровнях - политических, деловых, духовных, гуманитарных, интеллектуальных. Было время, когда Америка сильно давила. И Европа вынуждена была полностью ложиться под это давление. А сейчас она поднимает голову. И то, что произойдет с возвратом России в ПАСЕ - это только первая ласточка. Потом пойдут другие проявления настроя европейцев на восстановление диалога с Россией. На продолжение и усиление этого диалога.

"У нас есть своя делегация в ПАСЕ. И она все время истерила по поводу возвращения российской делегации. Поэтому, решение станет потрясением в первую очередь для руководства и всего состава делегации. Думаю, что наши депутаты выбрали не ту линию поведения, хотя решение было не их, а продиктовано более высокого уровня соображениями. И они не сигнализировали в Киев, что нужно готовится ко всем вариантам. Были уверены, что с помощью такой политики смогут отстаивать интересы страны", - пояснил эксперт.

"Пока я не слышал предварительные высказывания нашей делегации. Но минувшей осенью на предварительном этапе шла речь, что депутаты будут инициировать наш выход из парламентской ассамблеи в знак протеста, чего ни в коем случае нельзя допустить. То есть, нельзя продолжить истерику в виде конфронтации с Россией не внутри ПАСЕ, а конфронтации уже с Парламентской Ассамблеей, в которую вернули Россию", - написал Рудяков.

"Если бы мы занимались внешней политикой, обусловленной собственными национальными интересами, мы должны были быть к этому готовы. А мы не готовы, потому что мы постоянно устраивали скандалы, спровоцированные позицией Европы в украинско-российских отношениях", - отметил он.

Также он отметил, что и для нормального человека истерика – это не нормальное состояние. А для политика, который представляет страну в европейских структурах, такое поведение – это самое последнее дело. И делегацию нужно распустить, а взамен - набрать людей, которые готовы представлять Украину.

"Теперь нашей делегации придется вносить изменения в свою деятельность и свыкаться с новой реальностью", - подытожил эксперт.