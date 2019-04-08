Много членов ПАСЕ против "химической самокастрации" Совета Европы - Арьев

ПАСЕ сегодня утвердила срочные дебаты о роли и миссии ПАСЕ, целью которых является принятие резолюции и дальнейшее возвращение российской делегации в ассамблею.

Принятие резолюции на сессии ПАСЕ, которая может отменить право Ассамблеи накладывать санкции, не будет означать возвращение российской делегации.

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Как сообщает ЕвроПравда, об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. "Предательство сейчас вон! Должен немного пояснить. Мы, украинская делегация в ПАСЕ бьемся против репорта, который назвали "возвращением РФ". Должен сделать серьезное уточнение: репорт не возвращает РФ!", - написал Арьев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что отчет в случае принятия может только сделать один шаг к снижению права Ассамблеи вводить санкции и проводить мониторинг самостоятельно.

"Это требования России. Но! Уже большое количество членов ПАСЕ против "химической самокастрации" Совета Европы, как метко заметил в своем твите посол Великобритании в Страсбурге. Поэтому, главная битва впереди! Если большинство проведет поправки, Россия не получит ничего. Над этим и работаем", - отметил Арьев.

Как известно, ПАСЕ сегодня утвердила срочные дебаты о роли и миссии ПАСЕ, целью которых является принятие резолюции и дальнейшее возвращение российской делегации в ассамблею.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть делегацию РФ в ПАСЕ. Сторонники России в ПАСЕ уже подготовили план, который предусматривает лишение Ассамблеи права накладывать санкции на РФ. Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления с Российской Федерации вСовете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.