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Бюро ПАСЕ утвердило срочные дебаты по предложению российских лоббистов - СМИ

13:06, 08 апреля 2019
Политика
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Есть высокая вероятность обжалования этого вопроса депутатами ПАСЕ / фото УНИАН

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердило срочные дебаты, во время которых депутатам предложат подготовить доклад, цель которого - лишить ПАСЕ права налагать санкции на РФ.

Как сообщает Европейская правда, во время дебатов социалистка Лилиан Мори Паскье, а также лидер группы "Объединенные левые", нидерландский парламентарий Тини Кокс (которого многие считают главным лоббистом интересов Москвы в ПАСЕ) должны предложить коллегам "подготовить" доклад, способный перевернуть распределение полномочий в Совете Европы.

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Проект резолюции авторства Кокса уже готов, и его цель – лишить ПАСЕ права налагать санкции на Российскую Федерацию.

Стоит отметить, что решение о срочных дебатах еще не окончательное, его должны утвердить в сессионном зале.

По данным "Европейской правды", есть высокая вероятность обжалования этого вопроса депутатами ПАСЕ.

Напомним, в Страсбурге (Франция) сегодня, 8 апреля, стартует весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Согласно повестке дня, среди главных вопросов делегаты обсудят бюджетный кризис в Совете Европы, который возник из-за неуплаты взносов Россией.

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

На прошлой сессии ПАСЕ в январе Ягланд официально инициировал работу над изменениями к уставу Совета Европы для того, чтобы решить кризис с участием России в работе СЕ и с российскими неплатежами.

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Теги: #Россия#ПАСЕ#Совет Европы