Украина теряет шансы на членство в ЕС и НАТО из-за Порошенко – дипломат

Порошенко бесконечно "топчется на одном месте" и пытается актуализировать вопрос идентичности, заявил Яременко.

Президент Петр Порошенко отдалил перспективы членства Украины в НАТО. Об этом написал глава правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наш верховный главнокомандующий вместе с бизнес-партнерами, которыми он обложился во власти, неслабо наварился на оборонном заказе. И, соответственно, если не лишил, то серьезно отдалил для нас перспективы членства в НАТО, лукаво прикрыв голую в этом плане спину довольно виртуальными изменениями к Конституции», – подчеркнул он.

При этом Богдан Яременко обратил внимание и на отсутствие перспектив членства Украины в Евросоюзе. По словам экс-дипломата, глава государства получил от ЕС отдельное особое решение, что вопрос о членстве Украины даже не будет обсуждаться в ближайшей перспективе. При этом от Петра Порошенко в ответ не поступало никаких опровержений.

Вместе с тем гарант продолжает бесконечно топтаться на одном месте и пытается актуализировать вопрос идентичности.

«Упреки касательно пророссийскости оппонентов – смехотворны, потому что таких же аргументов или сложных вопросов о связях с Россией к самому Порошенко значительно больше», – добавляет Богдан Яременко. По его убеждению, президент обращается к прошлому, ведь фактически он возглавил контрреволюцию в Украине и любые разговоры о будущем в его исполнении звучали бы неубедительно.

«Но меня интересует, что президент будет делать не через, а в течение этих пяти лет? У Порошенко нет ответа. Его суть неизменна: он лукавый олигарх, таким и останется», – отметил Богдан Яременко.

Он также добавил, что совсем скоро украинцы будут делать свой выбор во время второго тура президентских выборов.

«21 апреля мы будем решать – ложь и коррупция, как всегда, или надежды на что-то новое. Я буду голосовать за новое», – резюмировал Богдан Яременко.