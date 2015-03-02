Die Welt: Главный враг Украины – не россияне

В своей статье «Главный враг Украины – не россияне», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Эдуард Штайнер пишет о том, что мир выглядит по-другому. И перемирие – это не то, что можно наблюдать на востоке Украины, несмотря на Минское соглашение. 51 погибший и 300 раненых в течение двенадцати дней. То, что украинская армия еще в среду сообщила о существенном замедлении боевых действий, пробуждает надежду.

Она, конечно, очень хрупкая, ведь министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в том, что, угрожая новыми санкциями против России, он подрывает Минское соглашение. Ранее Запад возложил ответственность за продолжающиеся боевые действия на Россию. Госсекретарь США Джон Керри пригрозил России «дальнейшими последствиями и трудностями» для ее экономики.

В Украине недостаточно девизов для поддержки национальной валюты

С наибольшими экономическими трудностями в данный момент столкнулась сама Украина. Национальная валюта – гривна – находится в свободном падении. Поэтому в среду центральный банк счел необходимым, помимо других ограничений в капиталообороте, запретить банкам покупку иностранной валюты. Путаница закончилась, когда спустя несколько часов монетарные власти отменили это распоряжение.

Между тем, Международный валютный фонд все же решил поддержать страну в борьбе с девальвацией валюты. В этой связи уже был установлен тесный контакт с украинским центральным банком, сообщил МВФ в среду вечером.

С начала года гривна потеряла более 50 процентов стоимости. А за последние двенадцать месяцев более 70 процентов. В связи с этим, минимальная заработная плата упала ниже заработной платы в африканских развивающихся странах. Работник в Украине в настоящее время получает примерно 37,80 евро в месяц. Инфляция в январе выросла до 28,5 процентов.

Для поддержки гривны, в Украине недостаточно денег. Ее валютные резервы с предыдущего года сократились на целых 64 процента до всего на 6,5 миллиардов долларов.

Западные «лекарства» прибыли слишком поздно

Для понижения стоимости валюты есть много причин. Одной из них является хрупкость режима прекращения огня на востоке, которая делает прогнозы развития украинской экономики практически невозможными.

«Путин наносит ущерб украинской экономике быстрее, чем США и Европа могут прийти на помощь ослабленной стране», сказала изданию Bloomberg Олития Дханд из Брюссельской консалтинговой фирмы Teneo Intelligence. Евросоюзу внутренне и вместе со США требуется слишком много времени для координации политики, утверждает Дханд: «Скорость принятия и реализации решений у российской стороны гораздо выше, и это дает Кремлю очевидное преимущество. Боль причиняется быстрее, чем выдается лекарство».

На самом деле, Россия извлекает пользу из экономической дестабилизации Украины, в то время как вспомогательные расходы для Запада растут, и население не считает благословением отход от России и частичную эйфорию от поворота к Западу.

В частности, люди видят, что, в дополнение к потере доходов и покупательной способности, значительно снижаются экономические показатели. Если в предыдущем году экономика сократилась на 7,5 процента, то в текущем ожидается снижение на 5,5 процента, как недавно заявила министр финансов Наталья Яресько.

Прежде всего, в промышленно развитых восточных регионах остановились заводы. Поскольку украинская экономика зависит от металлургии, в настоящее время она пытается справиться с падением цен на металл и руду. Но снижение экспорта в Россию может быть в значительной степени компенсировано экспортом с упрощенными правилами в ЕС.

Многие украинцы противятся переменам

Торговый баланс остается отрицательным. Украинские государственные облигации достигли рекордно низкого уровня. Киевская власть планирует процесс реструктуризации долга в июне, и говорит об экономии в десятки миллиардов.

Но параллельно существует зацепка в другом аспекте. Для получения обещанного МВФ кредита в размере $ 17,5 млрд, необходимы изменения в украинском законодательстве.

Становится понятно, что не только Россия дестабилизирует Украину, но страна часто сама стоит у себя на пути. Это в первую очередь проявляется в слабостях государственного аппарата и его институтов.

Интересы по-прежнему остаются слишком частными, страну все еще определяют структуры олигархов, слишком самоуправно действуют государственные служащие, коррумпированные за последние два десятилетия различных режимов и ставшие частично дисфункциональными.

Хотя стране, по последним прогнозам, пообещали $ 60 млрд помощи из разных стран, многие люди в Украине по-прежнему противятся необходимым структурным изменениям, таким как ликвидация коррупции, которая достигла эпидемических масштабов.

«Существует сильное сопротивление, потому что многие люди извлекают выгоду от старой, неэффективной и невероятно коррумпированной системы», сказал Кальман Мижей, глава Консультативной миссии ЕС в Украине. По оценкам, теневая экономика в стране составляет до 60 процентов объемов производства.

Россия разыгрывает газовую карту

Премьер-министр Арсений Яценюк в эти дни не случайно увеличивает темп, чтобы, по крайней мере, были созданы правовые условия для выплаты кредита МВФ. Деньги сейчас нужны больше, чем когда-либо, наконец, нужно обслуживать внешний долг в размере 16 миллиардов долларов.

На фоне этих внутренних слабостей, легко предпринимать попытки дестабилизация и создавать неопределенность на востоке страны. Даже если Минский мирный план будет соблюдаться, остаются неконтролируемые сферы, в которых конфликт продолжается и может сохраняться длительное время. Одна из таких сфер – газоснабжение контролируемых восточными Донецкой и Луганской «народными республиками».

Именно в этой сфере решил действовать лидер Кремля Владимир Путин и даже говорил о геноциде, когда Киев отказался поставлять газ в районы, которые контролируют повстанцы. Киев снова утверждает, что из-за ущерба, нанесенного войной, произошли перебои с поставками. Россия, по-видимому, стремится обеспечить восточную Украину газом самостоятельно, чтобы затем можно было обосновать претензии на территорию.

На фоне этого, снова возникла проблема непогашенных авансов Киева российскому «Газпрому». В конце концов, на следующей неделе при посредничестве ЕС снова будет предпринята попытка договориться о новом украинско-российском газовом контракте. Если сделка сорвется, экономическая эскалация кажется неизбежной.