Депутаты призвали Савченко прекратить голодовку: "Герои нужны нам живыми"

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания лидер фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко после объявления о присвоении Савченко звания Героя Украины, высказал мнение, что ВР должна обратиться к Савченко с просьбой прекратить голодовку.

“Такие герои нам нужны живыми”, - сказал депутат и добавил, что Савченко нужна в ВР и Европарламенте.

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В свою очередь председатель ВР Владимир Гройсман соответствующее обращение поставил на голосование. Его поддержали 329 народных депутатов из 349 зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщалось, 33-летняя украинская летчица, депутат Верховной Рады и член парламентской делегации в ПАСЕ Савченко с июля 2014 года незаконно находится в тюрьме в России. В знак протеста Савченко голодает уже 80 дней.