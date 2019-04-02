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Садовый: "Самопомич" пойдет на выборы в Раду самостоятельно

18:45, 02 апреля 2019
Политика
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"Самопомич" будет участвовать в выборах в следующий парламент / УНИАН

Партия «Объединение «Самопомич» планирует участвовать в выборах в Верховную Раду осенью 2019 года как самостоятельная политическая сила.

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Об этом заявил лидер партии, Львовский городской голова Андрей Садовый.

"Самопомич" будет участвовать в выборах в следующий парламент как самодостаточная политическая сила", - сказал он в обращении, обнародованном на его странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины в поддержку кандидатуры лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Очередные выборы в Верховную Раду IX созыва должны состояться 27 октября.

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Теги: #самопомич#Садовыйпогода во Львове