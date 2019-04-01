Журналисты составили политический портрет избирателя Порошенко

Среднестатистический избиратель Порошенко - это пенсионерка, которая живет в городе или селе.

Журналисты разобрались, кто и как голосовал за действующего президента Петра Порошенко, который в первом туре выборов президента набрал от 17,8 до 19,19% голосов украинцев.

По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, больше всего поддержки Порошенко получил от избирателей из западной Украины 26,4% и в Киеве – 29,6%. Хуже за президента голосовали на севере страны (18,2%) и центре (14,8%). И самый худший показатель голосов у Порошенко на восточном (10,1%) и южном (10,3%) регионах. Об этом пишет "Главред".

Примерно равное количество голосов Порошенко получил как в больших городах (18,5%), так и в селах (18,6%) и городах (15,4%).

За действующего президента больше голосовали женщины, чем мужчины - 52,6% против 47,4%.

Интересно, что костяк избирателей Порошенко составили пенсионеры (от 60 лет и старше). Они отдали за президента 31,4% голосов. Еще 18,9% украинцев в возрасте от 50 до 59 лет отдали свои голоса Порошенко. Похоже, пожилые люди оценили повышение пенсий и монетизацию субсидий, которые были запущены аккурат перед выборами.

19,7 % украинцев от 40 до 49 лет также отдали свой голос Порошенко. А вот молодежь не поверила президенту и отдала ему только 19% (от 30 до 39 лет) и 10,8% (от 18 до 29 лет).

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Как сообщалось ранее, в Украине завершилось голосование на первом туре выборов президента Украины. По данным "Национального экзит-пола 2019" по состоянию на 20.00 за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей.

В результатах экзит-пола по заказу ТСН по состоянию на 18:00 Зеленский получил 30,1% голосов избирателей, на втором месте - Порошенко с результатом в 18,5%. Третью позицию заняла Тимошенко - 14%.

Согласно данным экзит-пола центра SOCIS, соучредителем которого является главный идеолог БПП Игорь Грынив, по заказу телеканала "Прямой", разница между Зеленским (29,25%) и Порошенко (19,19%) немного меньше, однако они вдвоем также проходят во второй тур. На третьем месте оказались Юлия Тимошенко (13,75%), на четвертом – Юрий Бойко (9,24%), а замкнул первую пятерку Анатолий Гриценко (7,91%).