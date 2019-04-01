ЦИК назвала окончательную явку на выборах президента

Самый высокий показатель зафиксирован на Львовщине, а самый низкий - на Закарпатье.

Окончательная явка на выборах президента Украины составила 63,48%.

Об этом сообщили в Центризбиркоме. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, в голосовании на выборах президента приняли участие 17 000 599 избирателей с 26 770 419 человек.

Этот показатель выше уровня 2014 года, когда на участки пришли 60,29%.

Больше всего избирателей проголосовало вj Львовской области (68,88%), на Волыни (68,33%) и Киеве (67,99%). В Закарпатской области зафиксирована самая низкая явка - 46,99%, далее следуют Черновицкая (56,07%) и Луганская области (56,77%).

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Как сообщалось ранее, в Украине завершилось голосование на первом туре выборов президента Украины. По окончательным данным "Национального экзит-пола 2019", в первом туре выборов президента Украины побеждает шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,6%. Петр Порошенко занял вторую строчку с показателем 17,8%. Юлия Тимошенко стала третьей - 14,2%.