Оккупанты опрашивают крымчан, которые едут на материковую часть Украины, относительно участия в выборах

Преимущественно люди скрывают то, что они едут голосовать, говоря, что они едут к родственникам или с целью осуществить какие-то покупки.

Представители оккупационных властей проводят опрос среди жителей Крыма, пересекающих административную границу полуострова в направлении материковой части, с целью узнать об их возможном участии в голосовании на выборах президента Украины.

Читайте такжеУже более 20% военнослужащих Объединенных сил проголосовали на выборах президента (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Сейчас у нас нет информации, что они не пропускают едущих на выборы людей. Но люди, пересекающие админграницу, заявляют о том, что проводится опрос на предмет того, едут ли люди на выборы и за кого они будут голосовать. Преимущественно люди скрывают то, что они едут голосовать, говоря, что они едут к родственникам или с целью осуществить какие-то покупки», - сказал он.

Также Слободян добавил, что сегодня пограничники не наблюдают существенного увеличения количества людей, пересекающих государственную границу Украины, административную границу с Крымом или линии разграничения на Донбассе. Более того, на территории проведения операции Объединенных сил сегодня наблюдается снижение пассажирского и транспортного потоков почти вдвое по сравнению с данными в минувшее воскресенье.

Всего в патрулировании государственной границы сегодня задействовано 7 тысяч пограничников личного состава, а также одна тысяча человек усиления.