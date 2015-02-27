Евросоюз готов увеличить поддержку миссии ОБСЕ в Украине

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заверила председателя в офисе ОБСЕ министра иностранных дел Сербии Ивица Дачича в готовности ЕС увеличить поддержку мониторинговой миссии в Украине.

Об этом она заявила в ходе телефонного разговора, состоявшего в пятницу, сообщает пресс-служба Высокого представителя.

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”ЕС уже делает крупнейший финансовый и иной вклад в специальную мониторинговую миссию, но мы готовы рассмотреть дальнейшее расширение нашей поддержки, чтобы позволить ОБСЕ играть значительную роль в обеспечении эффективного выполнения Минских договоренностей”, - сказала Могерини.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили продолжающийся кризис на востоке Украины, необходимость полного выполнения Минских договоренностей и конкретных мер, которые ЕС может сделать для поддержки ”сложной работы ОБСЕ”.

”Высокий представитель ЕС отметила решительную политическую поддержку деятельности ОБСЕ в Украине, в том числе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ”, - подчеркнули в пресс-службе.