Яценюк прокомментировал вопрос возможной отставки Гонтаревой: Проблема не в личности главы НБУ

Основная проблема, которую переживает банковская система Украины, состоит в отсутствии доверия населения к институту Национального банка как регулятору, заявил в интервью центральным телеканалам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Проблема у нас не в главе Нацбанка, а в отсутствии доверия к институту Национального банка, – сказал Яценюк. – Банковская система – это деньги, деньги любят тишину и покой».

При этом, комментируя вопрос возможной отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, Яценюк отметил, что этот вопрос находится в компетенции парламента и президента, но если ситуация требует кадровых решений, то «их нельзя затягивать». «Однако нельзя зацикливаться на персоналиях», – отметил глава правительства.