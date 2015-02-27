Порошенко начал готовиться к ежегодному посланию к Раде о ситуации в стране

Соответствующее распоряжение главы государства № 229/2015-рп от 26 февраля опубликовано на президентском сайте.

“Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины и утвердить ее персональный состав», - говорится в распоряжении.

Руководство подготовкой проекта ежегодного послания и рабочей группой, как отмечается в документе, возложено на главу Администрации президента Бориса Ложкина.

Заместителем руководителя рабочей группы и ответственным за методическое и научное обеспечение подготовки проекта послания назначено директор Национального института стратегических исследований Владимира Горбулина.

Читайте такжеПорошенко дал старт созданию военно-гражданских администраций на Донбассе

«Разрешить руководителю рабочей группы вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов. Рабочей группе: до 5 марта 2015 года определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов; до 5 мая 2015 года подготовить и подать на рассмотрение проект послания и сборник статистических материалов к нему», - говорится в распоряжении.

Вместе с тем, Государственному управлению делами необходимо принять в установленном порядке меры по обеспечению финансирования расходов, связанных с подготовкой проекта послания.

Кроме того, документом признаны утратившими силу: распоряжение президента Украины от 13 июля 2012 года № ІЗ8 "О подготовке ежегодных посланий президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины"; распоряжение президента Украины от 24 сентября 2013 года № 306 "О новом составе рабочей группы по подготовке ежегодных посланий президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины".