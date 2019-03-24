Похоже на госизмену: юрист дал оценку переговорам Бойко и Медведчука с Медведевым в РФ

Эксперт отметил, что нардеп не может самовольно представлять Украину на международной арене или выступать от имени Верховной Рады.

Визит кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву похож на государственную измену и этим должна заниматься Служба безопасности Украины.

Об этом в эфире "Прямого" заявил юрист Станислав Маляр.

"Я хотел бы сосредоточиться на другом: кто уполномочил господина Бойко вести любые переговоры от имени Украины? Если мы обратимся к Конституции, то представлять страну на международной арене может президент Украины. По экономическим вопросам – украинский народ в лице Верховной Рады Украины, в частности, уполномочил премьер-министра Украины. И для меня абсолютно непонятно, когда какие-то политики то ли в "ДНР" ездят, то в "ЛНР" ездят, то ездят на переговоры в Российскую Федерацию. Для меня это одно и то же. И здесь возникает вопрос: в связи с чем, кто их уполномочил на эти переговоры? А насчет допустимости – безусловно, недопустим", - заявил он.

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"По моему убеждению, здесь нужно рассматривать вопрос: было ли поставлено в известность Службу безопасности Украины о такой поездке? Потому что народные депутаты Украины обладают доступом к государственной тайне, все народные депутаты Украины. Это согласно закону Украины "О статусе народного депутата Украины". И любые подобные поездки должны доводиться к сведению Службе безопасности Украины. И, опять же, народный депутат Украины не может действовать от имени Верховной Рады. На это его может уполномочить или председатель Верховной Рады, или Верховная Раду может представлять председатель Верховной Рады. Поэтому это, по моему мнению, это профанация и это едва ли не государственная измена. Это должна расследовать Служба безопасности Украины", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко обсудили "взаимодействие в газовой сфере".

На встрече также присутствовали председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В СБУ заявили, что визит Бойко и Медведчука в Москву может быть косвенно связан с попыткой теракта в Харькове.