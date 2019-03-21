Апелляционный суд оставил в силе решение об отстранении Мангера от исполнения обязанностей главы Херсонского облсовета

Постановление Шевченковского райсуда от 6 марта оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Киевский апелляционный суд отказался отменить решение Шевченковского райсуда об отстранении от исполнения обязанностей председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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Как сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, сегодня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 6 марта.

"Указанным определением суда первой инстанции частично удовлетворено ходатайство прокурора и отстранено подозреваемого Мангера от должности председателя Херсонского областного совета на срок до 6 апреля", - напомнили в суде.

По результатам апелляционного рассмотрения определение Шевченковского райсуда от 6 марта оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенному из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п. 4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК "Теракт", это преступление является подследственным СБУ.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне. Действие этой меры пресечения завершилось 3 марта.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а апелляционный суд признал законным избранную ему меру пресечения в виде залога.

6 марта Шевченковский райсуд Киева отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему заграничный паспорт.

14 марта генпрокурор Юрий Луценко не исключил, что по результатам экспертизы дело Гандзюк может быть переквалифицировано с умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) на умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 121 УК). По его словам, если судебно-медицинская экспертиза подтвердит причинно-следственную связь между химическими ожогами и наступлением смерти, то останется ст. 115. "Если иначе, возможно, я допускаю, что будет изменена квалификация", - сказал Луценко.

Определение окончательной квалификации преступления, по словам генпрокурора, важно не только для подозрений и обвинений, но и для необходимых экстрадиционны