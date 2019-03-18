"Перебить эффект Майдана": экс-депутат Госдумы назвал основную цель путинской оккупации Крыма

Путину было важно показать гражданам РФ, что от революции могут быть проблемы, считает экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Контроль над оккупированным Крымом для президента РФ Владимира Путина является вопросом политического выживания.

Такое мнение выразил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает «Обозреватель». Он отметил, что россиянам трудно доказать, что $150 миллиардов, которые Россия потеряла из-за санкций, связанные с аннексией Крыма.

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"По 150 млрд долларов – это считаются все совокупные эффекты, которые есть. Трудно доказать гражданам и Путину, что очень многие из этих вещей непосредственно связаны с Крымом. Я считаю, что связаны. При Путине ничто не заставит Россию вернуть Крым Украине. Полуостров для президента РФ – это вопрос политического выживания", – сказал он.

Путину было важно показать гражданам РФ, что от революции могут быть проблемы, пояснил Пономарев. Он добавил, что сейчас российскому президенту очень важно поддерживать этот миф с помощью Крыма.

"Путину важно было перебить эффект Майдана. Ему было важно показать россиянам, что революция успешной не может быть. С помощью телевизионной пропаганды он это показал. Сейчас ему важно этот миф поддерживать", – сказал политик.