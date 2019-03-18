Кабмин хочет потратить 25 млн гривен из госбюджета на собственный пиар и рекламу - нардеп Бондарь

По словам нардепа от депутатской группы «Партия «Видродження» Виктора Бондаря, медийная кампания имеет целью рекламировать достижения «правительства Гройсмана» в вопросе проведения реформ в Украине, а также улучшения инвестиционного климата.

Украинское правительство планирует потратить почти 25 млн гривен бюджетных средств на наружную рекламу, публикации в СМИ и рекламу на телеканале BBC.World. Медийная кампания имеет целью рекламировать достижения «правительства Гройсмана» в вопросе проведения реформ в Украине, а также улучшение инвестиционного климата.

Об этом во время выступления на Согласительном совете руководителей фракций 18 марта сообщил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

Он подчеркнул, что открытые торги для определения исполнителей этих работ за средства государственного бюджета были проведены в течение января-февраля. В общем секретариат Кабмина объявил три тендера.

«Проведены тендеры, по результатам которых будут потрачены, например, 13,5 млн грн. на три тысячи бордов по всей стране. В документации так и указано, что наружная реклама будет использована для донесения информации до населения о ходе реформ правительства, достижения правительства в этой сфере, и тому подобное. Борды с так называемыми достижениями господина Гройсмана будут размещены в 23 регионах Украины. В первую очередь во всех областных центрах. Далее, еще 3,1 млн грн. пойдут на оплату рекламных материалов в 44 газетах, журналах, и 51 Интернет-издании по всей стране. Преимущественно это региональные СМИ. Планируется, что будет проведено 7 волн публикаций о большую реформаторскую деятельность правительства и персонально премьер-министра», – сообщил Виктор Бондарь.

Самыми интересными из тендеров, как отметил политик, являются заказы правительством рекламных материалов о деятельности украинского правительства на сумму в 2,75 млн гривен на телеканале BBC.World в странах вещания Европы и Северной Америки.

«У меня вопрос, ребята, вы кому хотите в Северной Америке рассказать про свои великие достижения. Маме Андрея Коболева? Так она не сомневается – она по 8 млн долларов получает в год от вашей деятельности. Кому вы хотите рассказать про свои реформаторские достижения? В США, Европе? Вы расскажите здесь, в Украине, и покажите, а не тратьте наши деньги на это. Пиар-кампания заказана так, чтобы ее начало состоялся сразу после президентских выборов и продолжалась до парламентских выборов. По сути, за счет бюджета, за счет налогов, которые мы с вами платим, сегодня премьер-министр готовит свою партию, начинает готовиться к парламентским выборам», – подчеркнул сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».

И подчеркнул, за средства, которые украинское правительство потратит на рекламу, могли бы быть направлены на социальную сферу и другие нужды бюджета.

«На обеспечение жильем переселенцев в госбюджете выделено в 2,5 раз меньше, чем на собственный пиар правительства. За эти средства вы имели бы возможность обеспечить студентам весь льготный проезд по Украине. Или выплатить дополнительные зарплаты почти для 3 тысяч врачей. Или 6,5 тысяч украинцев получили бы дополнительную среднюю пенсию. Вот итог, который бы люди почувствовали и действительно одобрили бы. А не за наши деньги, за деньги уплаченных налогов, делать себе рекламную компанию в преддверии парламентских выборов», – подчеркнул Виктор Бондарь.