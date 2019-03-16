Яценюк: Путин стремится поставить под вопрос легитимность новоизбранного президента

Он подчеркнул, что в первую очередь Глава украинского государства должен прийти "с четким планом по возвращению Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым".

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится дестабилизировать ситуацию в Украине и поставить под вопрос легитимность новоизбранного президента.

Об этом он заявил в эфире ТРК "Украина" в пятницу, 15 марта.

"Путин сегодня думает, как дестабилизировать ситуацию в Украине и поставить под вопрос легитимность новоизбранного Президента. Это первое, с чем столкнется новый Глава украинского государства", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что в первую очередь Глава украинского государства должен прийти "с четким планом по возвращению Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым": "Восстановление территориальной целостности украинского государства".

"Это не только по Конституции. Это по призванию Президента. Это его функция и основная задача сегодня для каждого украинца: безопасность страны и восстановление наших границ", - сказал он.

Арсений Яценюк напомнил, что продолжаются дискуссии, в частности относительно необходимости работы в рамках Будапештского меморандума. Лидер "Народного фронта" напомнил, что в 2014 году, когда он был Главой правительства, Украина, США и Великобритания потребовали от России провести консультации по Будапештскому меморандуму: "Россия отказались".

Так же Россия отказывается выполнять Минские договоренности, подчеркнул он: "Россия отказывается выполнять решение Совета безопасности ООН, за которые она проголосовала. Россия отказывается убраться вон из Украины".

Еще одна задача Президента - национальная безопасность и оборона: "Российский агрессор остановлен. Но остановился Путин? Нет. И я не слышу от кандидатов в президенты конкретного ответа: как восстановить территориальную целостность; как вернуть Донецк, Луганск и Крым. И третье – как сделать украинские Вооруженные Силы такими, чтобы они не только противостояли России, а чтобы они не допустили дальнейшей агрессии, чтобы Украина реально стала членом НАТО".