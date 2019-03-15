На акции УКРОПа под МИДом публично "казнили" Путина

15 марта представители «Украинского объединения патриотов» присоединились к митингу у здания Министерства иностранных дел Украины с целью напомнить о пятой годовщине оккупации Автономной Республики Крым, о политзаключенных Кремля и крымских татарах, а также публично осудить агрессию РФ.

«Программа УКРОПа по Крыму – очень четкая. Крым и Донбасс должны быть частью большой стратегической программы украинского государства по деоккупации и реинтеграции этих территорий. Донбасс и Крым одновременно должны быть частью повестки дня международных переговоров. Мы не дадим забыть о Крыме. Мы будем бороться за возвращение, деоккупацию и реинтеграцию полуострова в состав Украины», – заявил председатель правления фонда «Майдан иностранных дел», глава Киевской городской организации УКРОПа Богдан Яременко.

По его словам, вина за жертвы и несчастья, которые стали следствием агрессии России, лежит на режиме Владимира Путина. При этом Богдан Яременко возлагает часть вины и на украинскую власть, которая допустила, в частности, экономические отношения с оккупантами.

«У нас есть вопрос к украинской власти: почему в Украине существует закон о свободной экономической зоне «Крым»? Каким образом можно одновременно воевать и торговать с оккупантом? Почему, несмотря на обещания президента, этот вопрос не решается, а закон не отменен? Он не только позволяет аморальным украинским торгашам вести бизнес в Крыму, но и превращает граждан Украины в колониальных подданных», – отметил он.

В то же время глава Крымской организации партии Эрфан Кудусов подчеркнул, что создание крымскотатарской национальной территориальной автономии в составе Украины станет первым шагом к деоккупации полуострова.

«Эти пять лет пролетели, а Крым, к сожалению, не освобожден. Виновато в этом, в первую очередь, государство-агрессор – Российская Федерация. Но мы говорим и о частичной вине украинских политиков. В результате их безответственной политики в отношении Крыма так и не была создана крымскотатарская национальная территориальная автономия. Это могло бы предотвратить много жертв. Крымскотатарская национальная территориальная автономия в Украине станет первым шагом к деоккупации Крыма», – отметил он.

Также Эрфан Кудусов зачитал имена крымчан, которые стали заложниками Российской Федерации. Часть из них незаконно отправлена под домашний арест, а часть – в места лишения свободы.

В конце акции участники устроили показательную «публичную казнь» чучела президента Российской Федерации Владимира Путина за преступления против Украины.