Вилкул пользуется имуществом гражданской жены и автомобилем компании Ахметова – СМИ (видео)

Летом прошлого года предполагаемая гражданская жена Вилкула приобрела 187-метровую квартиру в центре столицы.

Кандидат в президенты Украины, заместитель председателя фракции «Оппоблока» в Раде Александр Вилкул не вносит в декларации гражданскую жену, которая владеет имуществом стоимостью около миллиона долларов.

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Соответствующую информацию обнародовал в своем видеоблоге журналист Bihus.info Антон Столяров. По его информации, в декларации Вилкула нет и других фактов - пользования автомобилем компании Рината Ахметова, а также мотоциклами и домом бывшей тещи.

Отмечается, что в январе прошлого года НАБУ открыло уголовное дело по подозрению народного депутата Вилкула в недостоверном декларировании.

Вероятную сожительницу Вилкула зовут Мария Ляшенко. Детективы выяснили, что в 2014-2017 годах они регулярно совершали совместные поездки за границу, в частности на ее автомобиле Range Rover. К тому же управлял им сам Александр Вилкул. В своем комментарии Bihus.Info депутат признал, что действительно знаком с этой женщиной, но факт отношений отрицает.

Согласно реестру транспортных средств, кроме Range Rover, 30-летняя Мария Ляшенко обладает еще одним внедорожником Jeep Grand Cherokee. Также на нее оформлены два дома в элитном коттеджном городке “Золотые ключи” вблизи Днепра площадью 119 и 241 кв. м. Общая стоимость всего этого имущества составляет около полумиллиона долларов.

Кроме того, летом 2018 года Мария Ляшенко приобрела 187-метровую квартиру в центре столицы. Цены на подобные квартиры в зависимости от ремонта колеблются в пределах от 400 до 600 тысяч долларов.

По материалам дела, сам Вилкул пользовался 380-метровым домом в Козине, записанным на его бывшую тещу Марию Кондратюк. Она приобрела его в 2006 году, когда зять впервые избрался в Раду.

На бывшую тещу депутата оформлены также автомобиль Lexus GX 460 и два байка - Honda GL 1800 и Harley Davidson FLSTFB. Именно за рулем этого Harley в 2013 году Вилкул приезжал на музыкальный фестиваль “The Best City” в Днепре.

В пользовании Александра Вилкула был замечен также Range Rover, записанный на ЗАО “Центральный горно-обогатительный комбинат” Рината Ахметова. Именно Ахметову приписывают финансирование “Оппозиционного блока”.

В конце декабря 2018 года НАБУ закрыло дело по подозрению нардепа в декларировании недостоверной информации в связи с отсутствием состава преступления. Однако в начале февраля расследование было возобновлено Специализированной антикоррупционной прокуратурой.