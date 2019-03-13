Хищения в оборонке: в НАБУ назвали "безосновательными" обвинения в укрывательстве коррупционных схем

В Антикоррупционном бюро ответили на обвинения журналистов в ангажированности и сотрудничестве с компаниями, которые наживались на закупках в оборонном комплексе.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о манипуляциях и безосновательных обвинениях в укрывании хищений в "Укроборонпроме", содержащиеся в журналистском расследовании Bihus.info.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ, обнародованном вечером во вторник, 12 марта.

Реакция НАБУ на обвинения в укрывательстве коррупционных схем

В ведомстве заявили, что расследование "содержит неточности, а порой и манипуляции".

В НАБУ утверждают, что они вообще не уполномочены на то, чтобы давать справки о фиктивности, как и формировать или вести перечень/реестр компаний, являются фиктивными.

"Этим занимаются совсем другие органы. Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы. В течение 2016-2017 гг. государственный концерн "Укроборонпром" неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить информацию о компаниях-контрагентах. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которых спрашивал "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что ООО "Оптимумспецдеталь" упоминается в четырех письмах от НАБУ в "Укроборонпром" и "ни в одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью".

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"Об этом и шла речь в ответе НАБУ на запрос журналистов Bihus.Info. Чтобы не быть голословными, мы предоставили копии этих писем журналистам. Для объективного представления информации их должны были бы продемонстрировать в эфире программы. Однако, к сожалению, журналисты для этих писем в сюжете места, почему-то, не нашли", - говорится в сообщении бюро.

Кроме этого, в Антикоррупционном бюро ответили на обвинения о том, что ведомство ничего не делало в расследовании три года, а дело лежало и пылилось.

"К такому выводу можно прийти, если руководствоваться реестром судебных решений. Но этот реестр кроме открытой, имеет еще и закрытую часть. Она содержит большинство решений относительно следственных действий в уголовных процессах по расследованию преступлений в оборонной сфере", - подчеркнули в НАБУ.

"НАБУ не "отсиживалось", а этих три года расследовало коррупцию в оборонной сфере. Уже привлечены к ответственности за коррупционные преступления в оборонке ряд топ-чиновников. Среди них: заместитель министра обороны, начальник бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины, руководство Львовского бронетанкового завода, госкомпании "Спецтехноэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома")", - добавили в бюро.

Также в бюро подчеркнули, что ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток, а Евгений Шевченко, который фигурирует в расследовании журналистов, не является сотрудником ведомства.

Ответ команды расследователей Bihus.info на реакцию НАБУ

В свою очередь, редактор и ведущая программы "Наши гроши" на Bihus.info Алиса Юрченко прокомментировала эту реакцию НАБУ на своей странице в Facebook.

Она обратила внимание, что детектив НАБУ находился в прямом контакте с фигурантом дела, но не вызывал на допросы, а спрашивал, какую фирму фигуранта убрать из списка проблемных, и делал это.

Также журналистка отмечает, что информатор НАБУ вел бизнес с фигурантом и держал на контроле вычеркивание из списка проблемных, чтобы фирма получила транш. "Письмо получено, деньги зашли", - отмечает Юрченко.

"Руководство НАБУ получает их переписку в 2017 году, читает, и... все остаются на местах", - выделяет еще одну проблему журналистка.

Также, добавляет Юрченко, после публикации переписки журналистами в 2019 году все всё равно остаются на своих должностях. "Артем Сытник "забывает" прокомментировать общение и помощь детектива фигуранту, помощь информатора своему бизнесу и рассказать, что сделало НАБУ, получив их переписку два года назад. Говорит, что плохая компания просто на время стала хорошей, а потом снова плохой. И это норм. Никто не отстранен. НАБУ использует "модельное решение" АП с Семочко", - пишет Алиса Юрченко, комментируя реакцию НАБУ.

"До реакции Бюро я еще надеялась, что это какое-то недоразумение и руководство тогда, получив переписку, просто не вникло. Теперь кажется, что все гораздо хуже", - подытожила Юрченко.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемаммасштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности.

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Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и будет судиться с журналистами-расследователями.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованы в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года посчитало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта, в ГБР заявили, что открыли производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делу о махинациях в оборонной сфере. В частности, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды должностными лицами Генеральной прокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ.