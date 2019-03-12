Хищения в "оборонке": Сытник рассказал о "проделанной большой работе" в расследовании дела

Также директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник озвучил свое видение некоторых аспектов дела о миллионных хищениях в оборонной сфере.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ начало служебное расследование по информации, изложенной в расследовании проекта Bihus.info.

Об этом говорится в обнародованном видеокомментарии Сытника.

Сытник утверждает, что в расследовании есть "некоторые неточности".

"Евгений Шевченко - это не представитель НАБУ и никогда им не являлся. Это лицо, которое давало согласие на потенциальное сотрудничество с НАБУ по отдельным делам", - заявил Сытник.

Он заверил, что "сотрудничество" проходило в рамках законодательства и в дальнейшем получит правовую оценку в рамках служебного расследования.

«Несколько дней назад нами было начато служебное расследование. Оно проводится управлением внутреннего контроля НАБУ. Заключение этого расследования после его получения будет предъявлено национальной комиссии, если будут основания для привлечения к ответственности работников НАБУ», - заявил Сытник.

Также он добавил, что НАБУ заинтересовано в том, чтобы предоставить абсолютно все материалы, которые будут необходимы коллегам из Госбюро расследований, по делу о возможных злоупотреблениях правоохранителей во время расследований махинаций в оборонной сфере.

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«Для нас вопрос чести - все же ответить на эти определенные манипуляции и просто, возможно, ошибочные выводы», - отметил Сытник

Он подчеркнул, что сотрудники НАБУ, когда проводят громкие расследования, очень часто рискуют своим здоровьем, жизнью, постоянно находятся под давлением, но делают свою работу.

«Поэтому мы готовы обеспечить полный доступ к тем материалам, которые потребуются ГБР, провести служебное расследование абсолютно независимым следственным подразделением, которым является управление внутреннего контроля НАБУ, и дать ответы на все вопросы, которые будут», - отметил Сытник.

Кроме того, комментируя ход расследования дел о коррупции в оборонной сфере, Сытник сообщил, что НАБУ инициировало истребование у Генпрокуратуры соответствующих уголовных производств.

«Материалов, где была бы переписка якобы господина Гладковского, якобы господина Жукова, - этой переписки у Антикоррупционного бюро не было. На сегодняшний день, чтобы провести должным образом расследование, и чтобы провести расследование по этим делам, нужно получить носители, где эта переписка, и те материалы, которые есть в Генпрокуратуре. Я скажу, что мы не знаем, что именно там находится, но нами инициирован вопрос истребования этих производств. Я надеюсь, что эти решения будут рассмотрены, и эти дела будут переданы в НАБУ», - сказал Сытник.

Комментируя информацию журналистов-расследователей о том, что следователь НАБУ якобы вычеркнул фирму «группы Гладковского» из перечня фиктивных, Сытник заявил, что бюро не составляло такой список.

«Мы такого списка не ведем, полномочий таких не имеем», - сказал он.

По словам Сытника, «НАБУ никогда не выдавало, не выдает и не будет выдавать справок о том, что предприятие является или не является фиктивным, так как это не входит в компетенцию бюро».

В то же время Сытник «абсолютно не согласился» с тем, что это дело не расследовалось НАБУ.

«Если проанализировать движение этого дела - там проделана большая работа, осмотрены танки, на которых стоят эти прицелы. Сейчас мы пытаемся выйти на финальный результат по этому делу», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

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В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности. Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и будет судиться с журналистами-расследователями. САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года посчитало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

Сегодня, 12 марта, в ГБР заявили, что открыли производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делу о махинациях в оборонной сфере.

В частности, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды должностными лицами Генеральной прокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ.