Украина и ОАЭ подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве
08:28, 24 февраля 2015Политика
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Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством ОАЭ о военно-техническом сотрудничестве.
REUTERS
Согласно распоряжению Кабинета министров, подписать соглашение уполномочен начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко, передает "Новое время".
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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко находится с двухдневным рабочим визитом в ОАЭ. В ходе визита глава государства посетит одну из крупнейших мировых выставок вооружений и технологий безопасности IDEX-2015. Также Петр Порошенко встретится с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом бин Рашид аль-Мактумом.
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