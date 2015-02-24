Украина и ОАЭ подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Согласно распоряжению Кабинета министров, подписать соглашение уполномочен начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко, передает "Новое время".

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко находится с двухдневным рабочим визитом в ОАЭ. В ходе визита глава государства посетит одну из крупнейших мировых выставок вооружений и технологий безопасности IDEX-2015. Также Петр Порошенко встретится с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом бин Рашид аль-Мактумом.