Президент прибыл в ОАЭ на крупнейшую выставку вооружений
17:39, 23 февраля 2015Политика
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Президент Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, где посетит одну из крупнейших мировых выставок вооружений и технологий безопасности IDEX-2015.
Порошенко поехал в ОАЭ на выставку вооружений / Twitter Петр Порошенко
Петр Порошенко проведет встречу с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом бин Рашид аль-Мактумом, сообщают в пресс-службе главы государства.
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Справка: международная выставка вооружений и технологий IDEX проводится раз в два года. Наиболее мощно на выставке представлены вооружение сухопутных войск и противовоздушной обороны, морская техника. Новинкой выставки в 2015 году открытие павильона беспилотных летательных аппаратов.
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