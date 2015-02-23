Президент прибыл в ОАЭ на крупнейшую выставку вооружений

Петр Порошенко проведет встречу с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом бин Рашид аль-Мактумом, сообщают в пресс-службе главы государства.

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Справка: международная выставка вооружений и технологий IDEX проводится раз в два года. Наиболее мощно на выставке представлены вооружение сухопутных войск и противовоздушной обороны, морская техника. Новинкой выставки в 2015 году открытие павильона беспилотных летательных аппаратов.