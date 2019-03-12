Хищения в "оборонке": Сытника призвали отстранить сотрудников НАБУ, которые "засветились" в деле

Также члены Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины требуют немедленно инициировать служебное расследование в отношении этих работников Бюро.

Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины призвал директора НАБУ Артема Сытника отстранить подчиненных работников, которые фигурируют в расследовании проекта «Наши деньги» о коррупции в оборонной сфере.

Об этом говорится в обнародованном на сайте СОК НАБУ заявлении.

«Контрабанда, а тем более коррупция на оборонных заказах в стране, которая де-факто находится в состоянии войны, - недопустимое явление и не имеет никаких оправданий, ни со стороны непосредственных участников, ни со стороны тех, кто по каким-то причинам их покрывает», - подчеркивают члены Совета общественного контроля.

Отмечается, что НАБУ является одним из новых антикоррупционных органов, который еще должен доказать обществу свою институциональную способность, а сила институтов заключается в равных правилах и процедурах для всех, а также в быстром и четком реагировании на внешние и внутренние вызовы.

«Именно таким вызовом стало возможное участие в покрытии коррупции в оборонной сфере сразу нескольких сотрудников НАБУ, как стало известно по результатам журналистского расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом". И именно поэтому для сохранения НАБУ как института, Совет общественного контроля НАБУ призывает директора Национального бюро Артема Сытника, не дожидаясь результатов официального расследования, отстранить от исполнения обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, заместителя руководителя Третьего отдела I подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Третьего отдела I подразделения Главного подразделения детективов НАБУ Дмитрия Литвиненко и немедленно инициировать служебное расследование в отношении этих работников», - говорится в заявлении.

Также Совет общественного контроля немедленно инициирует внеочередное заседание с участием Сытника, а также упомянутых работников НАБУ с истребованием копий всех упомянутых в программе документов.

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Справка УНИАН. 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали любым стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Гладковского журналисты называют другом Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

САП открыла уголовные производства для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, в которой утверждалось, что все правоохранительные органы, включая НАБУ, которые должны расследовать хищения в «оборонке», закрывали дела за взятки.