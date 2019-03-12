"Главный дипломат" Конгресса США заявил о "твердой поддержке" вступления Украины в НАТО

В Конгрессе также поддержали политику относительно непризнания незаконной попытки аннексии Россией Крыма.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

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«Выступая в поддержку законопроекта о политике США по непризнанию незаконной попытки аннексии Россией Крыма, Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а данный документ является четким сигналом поддержки партнерам США – Украине и соседним с Украиной странам», – говорится в сообщении.

7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнания суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Документ также содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или оказывать любую поддержку, которая может трактоваться как такая, что противоречит упомянутой политике США.