цей матеріал доступний українською

"Главный дипломат" Конгресса США заявил о "твердой поддержке" вступления Украины в НАТО

07:49, 12 марта 2019
Политика
68 0
Иллюстрация / REUTERS

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Европарламенте высказываются за необходимость сохранения твердой позиции ЕС относительно санкций против РФ

«Выступая в поддержку законопроекта о политике США по непризнанию незаконной попытки аннексии Россией Крыма, Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а данный документ является четким сигналом поддержки партнерам США – Украине и соседним с Украиной странам», – говорится в сообщении.

7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнания суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Документ также содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или оказывать любую поддержку, которая может трактоваться как такая, что противоречит упомянутой политике США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО
Теги: #США#Украина#НАТО