В Варшаве представили ”...Загадку Юлии Тимошенко”

В Варшаве презентовано польское издание книги Дмитрия ПОПОВА и Ильи МИЛЬШТЕЙНА "Помаранчевая принцесса. Загадка Юлии Тимошенко".

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации 19 марта принял участие вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ.

На презентации, которая состоялась в городской библиотеке Варшавы, выступили с речью вице-президент Европейского парламента Марек СИВЕЦ и депутат польского Сейма Малгожата КИДАВА.

Как говорилось на презентации, сначала было запланировано создать документальный фильм о Ю.ТИМОШЕНКО, но позже журналисты из России и Германии Д.ПОПОВ и И.МИЛЬШТЕЙН написали биографию украинского премьер-министра.

Книга уже была опубликована в России, Германии и Литве. Осенью она будет презентована во Франции. Фрагменты книги были напечатаны во многих европейских газетах, в частности, в немецкой "Bild".