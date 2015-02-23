Штайнмайер: миротворческая миссия ООН в Украине возможна, но ее организация займет много времени

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает радио "Свобода".

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"Миссия ООН может столкнуться с серьезными препятствиями: опыт показывает, что нужно несколько месяцев для того, чтобы подготовить миротворческие войска для развертывания. До этого еще нужно получить мандат ООН. Вопрос, возможно ли это при поддержке России или Китая (членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето - ред.)", - отметил немецкий министр.

"В любом случае, с или без мандата ООН мы не можем терять время и должны иметь данные с места происшествия гораздо быстрее, чтобы контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня. Поэтому мы возлагаем надежды на то, что уже имеем, а именно - на миссию наблюдателей ОБСЕ, которую нужно расширить и сделать более эффективной", - добавил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава МИД Германии отметил, что во вторник встретится в Париже с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и они будут говорить в частности о ходе соблюдения февральских минских договоренностей. "Это важно, что сепаратисты прекратили свою военную деятельность. Россия должна продолжить давление на них", - добавил немецкий министр.