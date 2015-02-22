Штайнмайер: атака боевиков на Мариуполь будет явным нарушением минских договоренностей

Атаки боевиков на Мариуполь были бы явным нарушением минских договоренностей.

Об этом сказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Украинская правда со ссылкой на издание Bild.

"Атака на Мариуполь была бы явным нарушением минских договоренностей, это нарушило бы принципы перемирия", - сказал он.

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В то же время, по словам Штайнмайера, появились признаки, которые свидетельствуют об ослаблении напряженности.

"Есть первые признаки того, что можно назвать послаблением. Стороны, наконец, обменялись пленными, выразили волю к началу отвода тяжелого вооружения, не везде, но в ключевых точках линии фронта - это все часть минских договоренностей", - отметил глава МИД Германии.

"Теперь важно, чтобы сепаратисты уменьшили их военную активность. Задачей Москвы является продолжение давления на них с этой целью", - добавил он.