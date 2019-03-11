Корабль ВМС Украины во время боевой подготовки в Азовском море сопровождали три корабля ФСБ (видео)

Судно вышло в море с целью выполнения поставленных командованием Объединенных сил задач, а также отработки мероприятий боевой подготовки.

Морской буксир «Корець» ВМС Украины во время проведения мероприятий боевой подготовки в Азовском море сопровождали три корабля ФСБ России.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Морской буксир «Корець» ВМС Украины осуществил плановый выход в море», - говорится в сообщении.

Судно вышло в Азовское море для выполнения поставленных командованием Объединенных сил задач, а также отработки мероприятий боевой подготовки.

В штабе сообщили, что во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль, после визуального наблюдения его идентифицировали как сторожевой корабль. Он сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следование по курсу буксира «Корець».

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«Незваным гостем оказался сторожевой корабль ФСБ РФ «Краснодарец» (проект 10412, шифр «Светляк»). Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, российский корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял «Корець» на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии где-то впереди», - говорится в сообщении.

Военные отметили, что, несмотря на «неприятное соседство», на борту буксира «Корець» отработали вопросы противодиверсионной обороны корабля, выполнили упражнения практической стрельбы из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия.

Выход в море и выполнение мероприятий боевой подготовки буксиром «Корець» прикрывал дивизион артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации. Все задачи на выход в море были отработаны.