После событий в Черкассах Порошенко едет в Житомир

В результате столкновения активистов "Нацкорпуса" с полицией в Черкассах пострадали 22 правоохранителя.

11 марта президента Петра Порошенко ждут в Житомире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, ожидается, что президент примет участие в Совете регионального развития, откроет общежития для военных, а также встретится с житомирянами в центре города.

Читайте такжеАваков раскритиковал Нацкорпус за «хардкор» на митинге Порошенко

Последнее мероприятие запланировано на площади Королева и эту встречу должны провести с Порошенко уже как с кандидатом в Президенты Украины. Планируется, что здесь будут выступать Тарас Петриненко, Татьяна Горобец, Тарас Чубай и группа «Плач Иеремии».

Как сообщал УНИАН, днем 9 марта на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция, организованная партией «Национальный корпус», с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек.

После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы объявить свои требования. На подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограды и бросили их в стражей порядка. Во время столкновения участники акции также выпускали петарды, в воздух, вероятно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры. В полиции заявили, что в результате столкновения возле Администрации президента пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции отправились в Черкассы, где находился Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступать перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В результате столкновения с "Нацкорпусом" пострадали 22 правоохранителя. Глава МВД пообещал, что виновники инцидента будут привлечены к ответственности.