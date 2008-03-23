Функции Конституционного Суда следует передать Верховному суду Украины. По мнению председателя Украинского юридического общества Олега БЕРЕЗЮКА, проблема политической заангажированности и неэффективности Конституционного Суда может быть решена двумя способами: изменением принципов формирования его персонального состава или передачей функций осуществления конституционной юрисдикции Верховному суду Украины. Об этом эксперт заявил в своей статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели».

По его мнению, судьи Верховного суда, в отличие от судей Конституционного Суда, более независимы от политических влияний благодаря другому порядку назначения на должности.

«Сегодня можно уверенно утверждать, что в свое время Конституционный Суд Украины создавался для узаконивания незаконных решений исполнительной власти», — отметил О.БЕРЕЗЮК, напомнив о решении КС относительно права Леонида КУЧМЫ в третий раз занять пост Президента Украины.

Кроме того, по словам О.БЕРЕЗЮКА, практика свидетельствует о низкой эффективности деятельности Конституционного Суда, в частности в случаях, когда вопрос касается решения политических конфликтов.

Он напомнил, что КС так и не смог вынести решение по вопросу соответствия Конституции указа президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, что углубило политический кризис в стране.

«Совсем иначе, как помним, повел себя в аналогичной ситуации Верховный суд Украины. Во время президентских выборов 2004 года конфликтную ситуацию с определением победителя второго тура удалось урегулировать лишь благодаря решению судей Верховного суда Украины», - подчеркнул О.БЕРЕЗЮК.