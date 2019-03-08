Попытка подкупа кандидата Тимошенко: второго подозреваемого арестовали с правом залога

Ранее Печерский райсуд избрал аналогичную меру пресечения первому подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко Тарасу Констанчуку.

Печерский райсуд Киева избрал и второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко Александру Ищенко меру пресечения в виде ареста с правом залога 4 миллиона гривен.

Читайте такжеВ ГПУ сообщили детали задержания лиц, которые предлагали Тимошенко деньги за отказ баллотироваться

Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

"Второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн", - написала она.

Ранее Печерский райсуд избрал аналогичную меру пресечения первому подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко Тарасу Констанчуку.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Луценко заявил о задержании правоохранительными органами двух человек, которые пытались дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться, и сам кандидат несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ. По словам Луценко, злоумышленников задержали по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права).

На странице Партии защитников Украины в Facebook размещено видеообращение председателя партии Костанчука, в котором он сообщает о своем задержании за якобы предложение взятки в 5 млн грн Юрию Тимошенко за снятие его кандидатуры с выборов президента Украины. По словам Костанчука, что "все это абсолютно гнилая провокация Администрации президента, выполненная господином Луценко".

Как сказал Костанчук, он 4 марта вылетел в отпуск вместе с женой, а оттуда его "вызвал" Тимошенко и "уговаривал помочь ему "соскочить" с темы быть техническим кандидатом; сказал, что его запугивают, что он боится. И для того, чтобы "соскочить" с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог — 2,5 млн грн. И попросил у меня эти деньги, сказав, что его точно убьют, если он не даст эти деньги ". По словам Костанчука, Тимошенко якобы попросил еще средств на развитие партии и вызвался после этого вступить в Партию защитников Украины.