Попытка подкупа кандидата Тимошенко: подозреваемому избрали меру пресечения

Сам Тарас Костанчук все обвинения отрицает.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила о том, что подозреваемому в подкупе кандидата в президенты Юрия Тимошенко Тарасу Костанчуку избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей.

Мера пресечения избрана с правом внесения залога в сумме 4 миллиона гривен.

"Решением Печерского райсуда. Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчук Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн.", - заявила Сарган.

Решением Печерского райсуда. Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) March 7, 2019

Как сообщал УНИАН, 6 марта Луценко заявил о задержании правоохранительными органами двух человек, которые пытались дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться, и сам кандидат несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ.

По словам Луценко, злоумышленников задержали по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права).

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На странице Партии защитников Украины в Facebook размещено видеообращение председателя партии Костанчука, в котором он сообщает о своем задержании за якобы предложение взятки в 5 млн грн Юрию Тимошенко за снятие его кандидатуры с выборов президента Украины.

По словам Костанчука, что "все это абсолютно гнилая провокация Администрации президента, выполненная господином Луценко".

Как сказал Костанчук, он 4 марта вылетел в отпуск вместе с женой, а оттуда его "вызвал" Тимошенко и "уговаривал помочь ему "соскочить" с темы быть техническим кандидатом; сказал, что его запугивают, что он боится. И для того, чтобы "соскочить" с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог — 2,5 млн грн. И попросил у меня эти деньги, сказав, что его точно убьют, если он не даст эти деньги ".

По словам Костанчука, Тимошенко якобы попросил еще средств на развитие партии и вызвался после этого вступить в Партию защитников Украины.