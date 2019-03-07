"Она имела в виду именно то, что сказала": у госсекретаря США прокомментировали заявление об увольнении Холодницького

Там заявили, что посол Йованович представляет президента США здесь, в Украине, и Америка разделяет ее позицию.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл прокомментировал заявление американского посла в Украине Мари Йованович относительно необходимости в замене антикоррупционного прокурора.

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«Посол Йованович представляет президента США здесь, в Украине, и Америка разделяет ее позицию. Я не вижу необходимости объяснять, что она имела в виду: она имела в виду именно то, что сказала», – сказал он, передает радио Свобода.

По словам Гейла, США хотят того же, что и украинцы, когда они высказывали свои требования во время событий Майдана.

«Украинский народ тогда говорил, как и сейчас, как мне кажется, что он хочет иметь выбор. И возможность сделать этот выбор в пользу прозрачности, ответственности и современного эффективного руководства. И особенно важно, чтобы институтами руководили люди, приверженные этим ценностям, особенно – институциями, созданными для того, чтобы эти ценности внедрять. Но в конце концов это выбор, который должен сделать украинский народ через его избранных представителей и институты. Это наша позиция», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта посол США в Украине Мари Йованович заявила, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которым сейчас является Назар Холодницкий, должен быть уволен.