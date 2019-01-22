Посол США призвал РФ уважать суверенитет и целостность Украины, включительно с Крымом и территориальными водами
Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович призвала Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и территориальные воды
Об этом американский посол заявила в видеообращении к украинцам, обнародованном Посольством США в Украине в Facebook.
"100 лет назад на Софийской площади был подписан Акт Воссоединения, который объединил Восточную и Западную Украину. В течение тяжелых десятилетий под советским руководством украинцы никогда не оставляли своей мечты о свободной, объединенной и независимой Украине", - подчеркнула Йованович.
Она также напомнила, что в 1990 году, «в ожидании падения Советского Союза», украинские патриоты вышли вместе в День Соборности и образовали единую «живую цепь», объединившую Донбасс, Киев и Львов.
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При этом посол отметила, что на сегодняшний день остаются серьезные проблемы в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины из-за недопустимой агрессии со стороны России.
"Но меня не перестает поражать сила и стойкость духа украинского народа. Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в День Соборности и ежедневно. Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и территориальные воды», - подчеркнула посол .
По словам Йованович, она с нетерпением ждет того дня, когда украинцы снова образуют «живую цепь Соборности», которая соединит Киев, Донецк, Луганск, Симферополь и остальную Украину.