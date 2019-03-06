ГПУ объявила подозрение руководителю компании, которая фигурирует в расследовании о хищениях в оборонке

По словам генпрокурора Юрия Луценко, после экспертизы переписки Рогозы возможными станут подозрения другим фигурантам производства.

Генеральная прокуратура Украины объявила руководителю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе, которое фигурирует в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн при поставке деталей для предприятий государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Дело ГПУ о криминальной деятельности "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров оборонпрому вышло на финал. После получения окончательного акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн", - заявил он.

По словам Луценко, после экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства.

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Также генпрокурор отметил, что "по этому же делу Рогозе и двум его соучастникам - работникам СБУ еще в 2018-м было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по существу рассматривается в Печерском суде".

Он заметил, что оценка действий должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим, коррупционным, статьям является исключительной подследственностью НАБУ, которое ведет соответствующее дело с 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

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Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подает иск на журналистов-расследователей.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, нанесенного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.