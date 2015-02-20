Маккейн требует от Керри ужесточить санкции против России - СМИ

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

В письме также говорится, что пора обеспечить Киев оборонительным вооружением.

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