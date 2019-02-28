В МИД заверили, что Евросоюз не будет наказывать украинцев из-за решения КСУ

В МИД приложат усилия, чтобы интересы украинцев не пострадали из-за декриминализации незаконного обогащения.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что приложат усилия, чтобы интересы украинских граждан не пострадали из-за решения Конституционного суда о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на брифинге.

"Я думаю, что очень стоит на этом месте успокоиться, и Европейский Союз не будет наказывать украинцев по делу решения Конституционного суда, ведь именно для украинских граждан, в первую очередь, важно, чтобы мы и дальше беспрепятственно продвигались в направлении европейских и евроатлантических институтов. В этом смысле есть значительная поддержка в украинском обществе", - заявила Зеленко.

"Вместе с тем, безусловно, такие решения означают, что нам нужно искать пути выхода из этой ситуации", - добавила она.

Также спикер отметила, что президент Украины Петр Порошенко подал соответствующий законопроект. "Мы будем стараться со своей стороны, как Министерство иностранных дел, делать все для того, чтобы было найдено оптимальное решение, чтобы не пострадали интересы украинских граждан. Потому что мы все прекрасно понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс", - заявила Зеленко.

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Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

В решении сказано, что статья 368-2 УК теряет силу со дня принятия судом этого решения.

Как заявил представитель суда, КС исходил из того, что эта статья обязывает лицо доказывать, что его состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица является функцией государства.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КС все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

Сегодня, 28 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как безотлагательный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».