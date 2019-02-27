"Лавры Януковича не дают покоя": Порошенко сорвал шапку с девушки после неудобного вопроса (видео)

Что именно стало причиной такого поведения президента пока неизвестно.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с людьми в Запорожье сорвал шапку с девушки.

Соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале Татьяна Высоцкая.

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Что стало причиной такого поведения президента пока неизвестно.

«Что прокричала президенту девушка, что он так разозлился, что аж сорвал у нее с головы шапку? У кого есть техническая возможность, можете это выяснить? Мне показалось, что что-то о Гриценко. Или нет?», – написала автор в аннотации к видео.

Некоторые пользователи в комментариях утверждают, что девушка кричала «Почему вы преследуете Гриценко?». Кто-то утверждает, что такой вопрос был адресован в отношении Анатолия Шария.

«Похоже, лавры Януковича не дают покоя. Ничего, скоро и ему пора бежать в Ростов придет», – прокомментировал один из пользователей.