В 2018 году парламентские партии потратили на самопиар почти каждую вторую гривню – КИУ

Больше всего за год потратила партия «Батькивщина» - 188 млн грн.

За 2018 год парламентские политические партии официально потратили на свою деятельность 727 млн грн, 513 млн грн – это деньги, полученные из госбюджета.

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Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ). По данным КИУ, больше всего за год потратили партии «Батькивщина» (188 млн грн), «Народный Фронт» (133 млн грн), Блок Петра Порошенко «Солидарность» (130 млн грн) и «Самопомич» (124 млн грн), Радикальная партия Олега Ляшко (93 млн грн), «Оппозиционный блок» (56 млн грн).

Сообщается, что больше всего партии тратили на оплату рекламы, содержание местных ячеек, зарплату, оплату товаров и услуг и аренду офисов.

«В 2018 году партии потратили большинство средств на самопиар. На рекламу было потрачено почти каждую вторую гривню из общих расходов партий. При этом тратились, в том числе, средства налогоплательщиков», – сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

Парламентские выборы в Украине запланированы на 27 октября 2019 года.