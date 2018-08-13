В КИУ озвучили свой вариант наказания участников "референдумов" на Донбассе и "выборов Путина" в Крыму

В Комитете избирателей Украины считают, что сейчас важно возбуждать уголовные дела против тех граждан, которые были задействованы в организации "избирательного процесса" в Крыму.

Предложение заместителя руководителя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры лишать гражданства участников так называемого "референдума" Л/ДНР" не является политическим заявлением.

Об этом рассказал председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает «Обозреватель».

По мнению Кошеля, чрезвычайно либеральным отношением к преступникам Украина в первую очередь вредит сам себе.

Читайте такжеАваков озвучил "красные линии" в стратегии деоккупации Донбасса

"Во многих странах мира существуют различные ограничения избирательных прав граждан. Поэтому вполне логично лишать права голосовать людей, которые принимали участие в незаконных референдумах ", - считает Кошель.

Однако, по мнению активиста, сейчас гораздо важнее возбуждать уголовные дела против тех граждан Украины, которые были задействованы в организации "избирательного процесса".

"Например, в оккупированном Крыму более 100 000 граждан принимали участие в организации псевдовыборов Владимира Путина. Это члены избирательных комитетов, так называемые партийные агитаторы, так называемые наблюдатели и тому подобное", - привел он пример.

"Эти граждане должны знать, что в случае, если они пересекают линию разграничения с Украиной, их уже будут ждать стражи порядка с наручниками. По моему мнению, не надо этого бояться, даже когда речь идет о таком огромном количестве людей, поскольку у этих граждан есть выбор: или служить Путину, или чувствовать себя свободным гражданином Украины ", - отметил Кошель.

Ранее нынешний председатель ЦИК Андрей Магера предложил лишать гражданства участников так называемого "референдума" Л/ДНР". Некоторые пользователи соцсетей расценили такое предложение как пиар-ход Магеры, сделанный под занавес его каденции.

Весной этого года с предложением лишать гражданства за участие в «выборах» президента РФ в Крыму выступал президент Петр Порошенко.