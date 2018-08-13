В КИУ озвучили свой вариант наказания участников "референдумов" на Донбассе и "выборов Путина" в Крыму
Предложение заместителя руководителя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры лишать гражданства участников так называемого "референдума" Л/ДНР" не является политическим заявлением.
Об этом рассказал председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает «Обозреватель».
По мнению Кошеля, чрезвычайно либеральным отношением к преступникам Украина в первую очередь вредит сам себе.
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"Во многих странах мира существуют различные ограничения избирательных прав граждан. Поэтому вполне логично лишать права голосовать людей, которые принимали участие в незаконных референдумах ", - считает Кошель.
Однако, по мнению активиста, сейчас гораздо важнее возбуждать уголовные дела против тех граждан Украины, которые были задействованы в организации "избирательного процесса".
"Например, в оккупированном Крыму более 100 000 граждан принимали участие в организации псевдовыборов Владимира Путина. Это члены избирательных комитетов, так называемые партийные агитаторы, так называемые наблюдатели и тому подобное", - привел он пример.
"Эти граждане должны знать, что в случае, если они пересекают линию разграничения с Украиной, их уже будут ждать стражи порядка с наручниками. По моему мнению, не надо этого бояться, даже когда речь идет о таком огромном количестве людей, поскольку у этих граждан есть выбор: или служить Путину, или чувствовать себя свободным гражданином Украины ", - отметил Кошель.
Ранее нынешний председатель ЦИК Андрей Магера предложил лишать гражданства участников так называемого "референдума" Л/ДНР". Некоторые пользователи соцсетей расценили такое предложение как пиар-ход Магеры, сделанный под занавес его каденции.
Весной этого года с предложением лишать гражданства за участие в «выборах» президента РФ в Крыму выступал президент Петр Порошенко.