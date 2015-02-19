В Германии заинтересовались предложением Украины о введении миротворцев на Донбасс
Председатель комитета Бундестага Германии по международным делам Норберт Реттген назвал «очень интересным» предложение направить на восток Украины международные миротворческие силы.
Об этом сообщают РИА Новости.
"Я считаю это предложение о размещении международных миротворческих сил интересным. Потому что это означает выведение конфликта на международный уровень, который должен обеспечить новый уровень сотрудничества. Поэтому это предложение очень интересно", — заявил Реттген.
"Вопрос состоит в том, будет ли оно пользоваться общей поддержкой", — добавил депутат.
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Ранее, 18 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил обращение к ООН и Евросоюзу касательно развертывания миссий по поддержанию мира и безопасности на территории Украины. На заседании СНБО президента Украины Петр Порошенко высказал мысль, что лучшим форматом миротворческой миссии для Украины будет полицейская миссия Евросоюза.