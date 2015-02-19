В Германии заинтересовались предложением Украины о введении миротворцев на Донбасс

Об этом сообщают РИА Новости.

"Я считаю это предложение о размещении международных миротворческих сил интересным. Потому что это означает выведение конфликта на международный уровень, который должен обеспечить новый уровень сотрудничества. Поэтому это предложение очень интересно", — заявил Реттген.

"Вопрос состоит в том, будет ли оно пользоваться общей поддержкой", — добавил депутат.

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Ранее, 18 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил обращение к ООН и Евросоюзу касательно развертывания миссий по поддержанию мира и безопасности на территории Украины. На заседании СНБО президента Украины Петр Порошенко высказал мысль, что лучшим форматом миротворческой миссии для Украины будет полицейская миссия Евросоюза.